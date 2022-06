A Oropa concerto in Basilica Superiore e visita alla cupola illuminata

Sabato 2 luglio alle 21 si terrà nella Basilica Superiore del Santuario di Oropa il concerto “As waters flow the sun descends”, in prima esecuzione assoluta. Le musiche sono state realizzate appositamente per la Basilica Superiore dal compositore Dominik Fortsch, Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna.

Il concerto e la visita guidata alla cupola della Basilica Superiore illuminata coronano una giornata ricca di iniziative che inizia alle ore 15 con la visita guidata al Sacro Monte, in occasione del riconoscimento UNESCO avvenuto il 3 luglio 2003, e prosegue alle ore 17.30 con l’inaugurazione della mostra di Daniele Basso “Le pieghe dell’anima”. Il concerto di sabato sera è realizzato nell’ambito del progetto “Il suono dei parchi e dei laghi del Piemonte”, guidato da Armando Caruso, presidente dell’Accademia della Voce del Piemonte, e dal direttore artistico M° Sonia Franzese.

Grazie alla collaborazione avviata con le maggiori università della musica europee, quattro giovani laureandi in composizione sono stati invitati a scoprire il territorio piemontese con una residenza artistica presso il Lago Maggiore, il parco fluviale Gesso e Stura, il comune di Monteu Roero e il Santuario di Oropa. L’adesione della Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid, del Conservatorio Paganini di Genova, dell’Università della Musica di Vienna e dell’Università F. Chopin di Varsavia, è stata entusiastica. Ospite del Santuario di Oropa è stato Dominik Förtsch, laureando in composizione all’Università di Vienna, che ha trascorso una settimana di residenza lo scorso febbraio. Nell’ambiente naturale delle montagne di Oropa, è nata l’ispirazione per la prima composizione “site specific” per la Basilica Superiore: «Dominik ha “sentito” che tra cielo e monti scorreva l’acqua della vita e mentre il sole tramontava nel buio ha composto “As waters flow the sun descends”; un’espressione poetica per un concerto che rimarrà nella storia di Oropa – spiega Armando Caruso - Il concerto è il momento conclusivo dell’ispirazione che Dominik Förtsch ha avuto nella settimana di residenza a Oropa e che ha tradotto in un brano di musica elettronica per quartetto d’archi. Grazie a questa esperienza, i giovani compositori coinvolti nel progetto hanno potuto dare voce alla propria cultura, alla propria sensibilità e spiritualità confrontandosi con una nuova realtà in ambito europeo. E se pensiamo alla monumentalità del Santuario e del Sacro Monte, patrimonio UNESCO a 1200 metri di altitudine dove sole, acqua e natura rappresentano l’immenso, si avrà la netta sensazione che l’ispirazione sia stata pienamente colta». Il concerto continuerà con musiche di A.P. Borodin, W.A. Mozart, O. Respighi eseguite dal quartetto d’archi Pars composto da: Paolo Calcagno e Ruben Galloro, violini; Simone Graziano, cello; Francesco Gaspardone, pianoforte; Martina Anselmo, viola.

Al termine del concerto, la serata prosegue con la visita alla cupola illuminata della Basilica Superiore. L’accesso alla cupola e alla terrazza della Basilica è finalmente possibile grazie all’impegno delle fondazioni Compagnia di San Paolo, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Biella e Cassa di Risparmio di Vercelli che, in continuità con i progetti di restauro sostenuti negli ultimi quattro anni, ne hanno permesso l’agibilità. I prossimi appuntamenti che concluderanno la prima edizione de “Il Suono dei Parchi e dei Laghi del Piemonte”, si terranno il 9 Luglio a Sant’Anna di Monteu Roero, con il compositore italiano Arturo Dal Bianco, e il 15 Luglio, nell’Auditorium san Giovanni di Cuneo, che accoglierà la compositrice polacca Lena Michajlow e il Trio ungherese Javorkai.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA

SABATO 2 LUGLIO

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, in occasione dell’anniversario del riconoscimento UNESCO avvenuto il 3 luglio 2003. Ritrovo ai cancelli.

ore 17.30: Inaugurazione della mostra di Daniele Basso “Le pieghe dell’anima”. Sala Convegni. Mostra visitabile fino al 18 settembre.

ore 21: Concerto “As waters flow the sun descends” di Dominik Fortsch ( Università di Vienna). Prima esecuzione assoluta della composizione “site specific” realizzata per la Basilica Superiore. A seguire, visita guidata alla cupola illuminata.

DOMENICA 3 LUGLIO

ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli, allo chalet info turistiche

Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore