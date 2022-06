Rischia di annegare in piscina, bimbo di 4 anni in prognosi riservata (foto di repertorio)

Un bambino di 4 anni ha rischiato di annegare in una piscina di Novara. Recuperato dai bagnini e soccorso dal 118, è stato prima portato all'ospedale di Novara poi trasferito al Regina Margherita di Torino in codice rosso. Il piccolo è stato sedato e intubato ed è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.