Grave incidente sull'A5: 5 persone ferite, tre in modo grave

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, sull'autostrada A5 tra gli svincoli di San Giorgio e Volpiano. Il sinistro, avvenuto attorno alle ore 18, ha visto coinvolti più mezzi, con una vettura che si è ribaltata ed è finita nella scarpata oltre la carreggiata.

Grave il bilancio: cinque le persone ferite, delle quali due in modo grave, in codice rosso, mentre gli altri tre sarebbero in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica che ha prodotto il sinistro. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polstrada, assieme agli ausiliari dell'Ativa, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno fatto convogliare sul posto anche l'eliambulanza.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, di rientro dal lungo ponte di San Giovanni, con molti torinesi che avevano scelto la vicina Valle d'Aosta per un breve anticipo delle vacanze: traffico fortemente rallentato, con lunghe code, a seguito della chiusura di alcune corsie dell'autostrada.