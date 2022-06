Escursionista precipita lungo il sentiero, portata in salvo ma è grave

I tecnici del Soccorso Alpino Piemontese sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 25 giugno, nell'Orrido di Caprie per un'escursionista precipitata dal sentiero e caduta nel ruscello all'altezza delle cascate.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18, sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso Alpino e il Servizio Regionale di Elisoccorso che hanno raggiunto il punto dell'incidente.

Dopo la stabilizzazione sanitaria dell'infortunata, è stato effettuato il recupero a bordo dell'eliambulanza tramite verricello e il trasporto della donna in ospedale dove è stata ricoverata in gravi condizioni, in codice rosso, per politrauma.