Vitello si rompe una zampa in alta Valle Cervo, soccorso con l’elicottero VIDEO

Vitello si rompe una zampa in alta Valle Cervo, soccorso con l’elicottero

Nella mattinata di oggi, 26 giugno, un vitello di medie dimensioni è stato recuperato in alta Valle Cervo. Stando alle informazioni raccolte, l’animale si sarebbe rotto una zampa lungo il vallone della Vecchia. Una volta lanciato l’allarme, il bovino è stato imbragato e portato in una zona meno impervia per le cure del caso.