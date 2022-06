Perde il controllo dell’auto e finisce contro la parete della galleria, 23enne in Pronto Soccorso

Ha perso il controllo dell’auto per cause in corso di accertamento ed è finito contro la parete della galleria. Momenti di paura per un giovane alla guida, rimasto coinvolto questa notte in un incidente stradale a Valle San Nicolao: nell’impatto, il 23enne avrebbe riportato lievi ferite. Prontamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.

Sempre a Valle San Nicolao, un uomo residente in Regno Unito è rimasto bloccato in strada, con l’auto senza carburante. In seguito, ha potuto riprendere il cammino grazie all'assistenza delle forze dell’ordine intervenute.