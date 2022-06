Falsi tecnici del gas alla porta, portati via gioielli e denaro

I finti tecnici del gas tornano alla carica nel Biellese. A finire nella rete dei malfattori una povera anziana di Mottalciata. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi: stando alle ricostruzioni del caso, due uomini, con indosso cappellino e mascherina, sono riusciti ad entrare in un’abitazione con la scusa di un controllo all’impianto del gas.

Poi avrebbero chiesto alla pensionata di riporre in un unico punto gioielli e denaro. Infine, dopo averla distratta con una scusa, si sono allontanati con il bottino a bordo di un’auto scura. In seguito, la donna ha allertato i Carabinieri per denunciare quanto accaduto. Le indagini sono in corso per dare un volto ai due uomini. Ancora una volta le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione e di non far entrare in casa sconosciuti, specie in orari inusuali.