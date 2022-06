Chiede alcune indicazioni stradali, poi lo ringrazia e gli sfila l'orologio da 4mila euro

Si avvicina per chiedere qualche informazione e, nell'atto di ringraziarlo, gli sfila un orologio dal valore di alcune migliaia di euro. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Cossato.

Vittima un anziano del posto, raggirato senza pietà da una giovane. Stando alle ricostruzioni del caso, il pensionato si era fermato per dare alcune indicazioni stradali ad una donna prossima ai 30 anni e minuta di corporatura. Proprio quest'ultima gli ha stretto la mano con calore dimostrando tutta la sua riconoscenza; poi si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

Una volta tornato a casa, l'uomo si è accorto del tranello in cui era caduto: la donna, infatti, gli aveva portato via con destrezza l'orologio che teneva al polso dal valore di circa 4mila euro. In seguito, ha allertato i Carabinieri che ora indagano per dare un volto alla responsabile.