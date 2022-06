Cade dalla moto per l’asfalto bagnato a Zubiena, ferito un centauro di 79 anni (foto di repertorio)

Un motociclista di 79 anni è finito all’ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Zubiena: stando alle ricostruzioni del caso, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia.

Nella caduta, avrebbe riportato alcune lievi escoriazioni. In seguito, è stato assistito e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti anche i Carabinieri.