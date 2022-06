Ubriaco in via Italia disturba i passanti e finisce nei guai: era sottoposto alla sorveglianza speciale (foto di repertorio)

Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, viene ritrovato in giro per strada, fuori dalla propria abitazione. Completamente ubriaco in piena notte e intento a disturbare alcuni passanti in via Italia, a Biella.

Finisce di nuovo nei guai un 31enne di Biella, identificato e riportato alla ragione dai Carabinieri, intervenuti per tempo sul posto. L’uomo verrà denunciato molto probabilmente per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e ubriachezza molesta.