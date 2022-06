Locato in festa tra cene di pesce, caccia al tesoro per bambini e camminata in ricordo di Giacinto e Mirko

Il Circolo La Boita, in collaborazione con il Comune di Andorno Micca, organizza Locato in festa. Venerdì 1 e sabato 2 luglio, a partire dalle 20, gran cena di pesce (su prenotazione) con musica dal vivo sotto le stelle. Il menù prevede, per entrambe le serate, un tris di antipasti, primo, secondo e dolce.

Domenica 3 appuntamento alle 16 con una grande caccia al tesoro per i bambini. A seguire ci sarà una camminata non competitiva, organizzata in collaborazione con GSD San Lorenzo, AVIS Vallecervo e APD Vallecervo, in ricordo degli amici Giacinto e Mirko: il percorso coprirà una distanza di 4,5 km nei boschi tra Locato Superiore e Locato Inferiore. Alle 18 apriranno le iscrizioni per la gara, che partirà alle 19. Al termine della gara verrà distribuito un piatto di polenta e spezzatino a tutti i partecipanti.

Per info e prenotazioni contattare Alimentari Lazzarotto al 015472302.In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente.