Due nuove colonnine di ricarica per mezzi elettrici a Castelletto Cervo

La mobilità elettrica è una realtà anche a Castelletto Cervo. Lo annuncia lo stesso Comune sui propri canali social: “Sono in funzione nel paese due nuove colonnine di ricarica per auto e veicoli elettrici. Le colonnine, installate e gestite da Enerbit, sono posizionate nel parcheggio adiacente il Municipio, in posizione strategica: si trovano infatti in centro paese e lungo la principale via che attraversa il territorio. Entrambe le colonnine installate sono dotate di due prese elettriche, perciò possono essere ricaricati fino a due veicoli contemporaneamente. Il servizio di ricarica è accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per accedere al servizio di ricarica è necessario scaricare l'applicazione Be Charge disponibile su App Store e su Google Play”.