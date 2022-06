Arriva Candelo Cinema rivolto ai giovani e alle loro passioni

“Un altro progetto a Candelo, rivolto ai giovani e alle loro passioni, per promuovere i patrimoni del paese dal loro punto di vista e con loro protagonisti. Offriamo gratuitamente questa esperienza a ragazze e ragazzi che potranno realizzare insieme un video promozionale e allo stesso tempo formarsi su temi molto attuali, tra cinema e marketing. Questa si conferma per Candelo un'estate davvero ricca e vivace, per uscire da un periodo difficile per tutti”.

Lo scrive il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social a proposito della nuova iniziativa dal titolo “Candelo Cinema”. “Il progetto – aggiunge - è realizzato grazie un contributo ministeriale che abbiamo ottenuto nell'ambito della promozione museale e culturale”.