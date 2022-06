Emergenza idrica in Piemonte, l'appello del sindaco Vazzoler: “Non sprecate l'acqua”

Emergenza idrica in Piemonte, l'appello del sindaco Vazzoler: “Non bisogna sprecare l'acqua”

“Il grande caldo di questi giorni e la mancanza di piogge consistenti sta creando enormi problemi di emergenza idrica in tutto il Piemonte ed anche nel nostro Biellese”. Questa la constatazione del sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, che esorta i cittadini, anche attraverso l'uso dell'alert system telefonico, a ridurre quanto più possibile il consumo d'acqua alle effettive necessità.

“Occorre limitare il consumo di acqua nelle attività quotidiane, utilizzando parsimonia e buonsenso - prosegue il sindaco - per evitare conseguenze più gravi per tutti. Faccio appello alla vostra responsabilità e al senso civico che avete sempre dimostrato: non bisogna sprecare l’acqua”.

Sul sito del Comune (leggi qui) una serie di utili consigli per un utilizzo più consapevole delle risorse idriche, in casa e fuori di casa. (tratto da www.cittadinanzattiva.it).