Casapinta: Cucciapinta e Parco Bau di Pray diventano gemelli FOTOGALLERY

Taglio del nastro, oggi 26 giugno, per l'area cani Cucciapinta che per l'occasione si è gemellata con Parco Bau di Pray.

Volontari e ospiti hanno ascoltato il saluto dei due sindaci di Casapinta e di Pray, entusiasti per l'iniziativa.

"Pongo l'attenzione su una delle criticità che spesso ci si presenta - ha detto il Sindaco di Pray, Passuello - spesso gli anziani in difficoltà non riescono a gestire i loro animali domestici. Fortunatamente ci sono molti volenterosi che danno una mano in queste situazioni, ma temo che sarà un problema che si ripresenterà spesso anche nell'immediato. Credo, quindi, che l'aiuto del volontariato e di chi ama gli animali sia un importante supporto ad un problema che può apparire banale ma che è invece importante"

"Cucciapinta è uno degli orgogli del nostro paese - ha detto il Sindaco di Casapinta, Fangazio - reso possibile grazie al lavoro di tutti i volontari guidati dal nostro vice sindaco, Danilo Cavasin. Il gemellaggio tra Cucciapinta e Parco Bau, nato dall'incontro delle due realtà, è l'occasione per ribadire il grande amore dei nostri compaesani per gli animali e per contrastare con forza l'abbandono".

"Gaber cantava "libertà è partecipazione" - ha commentato il vice Sindaco, Cavasin - ed è in questa ottica che il gruppo volontari di Casapinta lavora, per il ripristino dei sentieri, per Cucciapinta, per l'abbellimento delle frazioni. Un gruppo di persone che esprimono l'amore per il proprio paese con l'impegno e il lavoro, orgogliosi di renderlo un luogo in cui ci sono mille buoni motivi per viverci".

I consigli dei volontari della Ambulanza Veterinaria e della istruttrice del Centro Cinofilo Jollylandia hanno coinvolto i presenti, umani e pelosi, in paziente attesa di entrare nell'area sgambamento e lasciarsi andare in corse e giochi prima di una gustosa grigliata preparata per suggellare il momento di aggregazione e amicizia.