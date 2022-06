Coggiola, una serata informativa sulle zanzare

Martedì 28 giugno il salone asilo Don Fava di Coggiola ospiterà una serata informativa sulle zanzare, alle ore 20:45. Il relatore sarà il dottor Davide Bruciaferri del centro operativo per la lotta alle zanzare del Biellese e Alto Vercellese.



Il programma prevede un’esplorazione completa del noto insetto, si parlerà degli ambienti di vita e del ciclo vitale, delle specie moleste e del monitoraggio, per poi concludere con un excursus sul ruolo delle amministrazioni nel contenimento. Sarà in seguito lasciato spazio alle domande.