Torrazzo, composta la nuova giunta: Giansetti vice sindaco e Benzi assessore

Dopo le elezioni del 12 giugno che hanno individuato Luigi Graziano come nuovo sindaco di Torrazzo, la nuova amministrazione si è organizzata e sono state scelte le figure per i ruoli di vice sindaco ed assessore. Il primo sarà Bruno Giansetti mentre, nuovo assessore sarà Laura Benzi.



Il giuramento avverrà venerdì 1° luglio e, in seguito, verrà scelto il giorno del consiglio in cui l’amministrazione, confrontandosi con le varie parti, stabilirà le priorità per il paese.