Graglia, Vita d'artista raggiunge la 22esima edizione: un mese di cultura e divertimento

Riprende dal 1° luglio la ventiduesima edizione di "Vita d'artista". Tutte le sere, dal primo all'ultimo giorno del mese, per trentun giorni, si proporranno conferenze musica, concerti.



La partecipazione è gratuita, con l'obbligo della prenotazione al solo scopo di poter organizzare gli spazi in base al numero dei partecipanti.

La sede delle manifestazioni è il Casolare dei Campra in via del Canale, 3 a Graglia, alle ore 21.



Per info: 339.5405600