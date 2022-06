La Quatt Pass per Pralungh piace alle famiglie, primi al traguardo Mersi-Bruna (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

La Quatt Pass per Pralungh piace sempre più alle famiglie biellesi. Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 giugno, oltre 100 iscritti (tra adulti e bambini) si sono dati appuntamento a Pralungo per prendere parte alla manifestazione sportiva, non competitiva, che si articola su un doppio percorso misto di circa 6 km (per gli adulti) e un chilometro per i più piccoli.

A tagliare per primo il traguardo Enzo Mersi, seguito a ruota da Marco Ghiardo e Dante Masera. Valeria Bruna, invece, è la prima donna all'arrivo. Soddisfatti gli organizzatori del gruppo dei genitori di Pralungo, specialmente per il buon numero di partecipanti. Ricordiamo, infatti, che il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto alle scuole. Molto apprezzato il punto di ristoro finale, variegato e adatto ad ogni palato.