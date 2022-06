Biella in festa per lo scudetto bianconero, il calcio è protagonista FOTO

Il calcio è stato l'assoluto protagonista della giornata odierna. Da questa mattina sono iniziati a Biella i festeggiamenti per onorare il prestigioso tricolore, ottenuto dalla Biellese nella stagione 1996-97: l'undici guidato da mister Roberto Bacchin conquistò la prima storica promozione tra i professionisti e, a stretto giro di posta, lo scudetto di categoria.

Sulle note della Banda Musicale del Favaro, squadra, staff, settore giovanile e tesserati della Biellese hanno sfilato lungo via Italia fino ai portici di Palazzo Oropa, dove sono stati ricevuti e accolti dal sindaco e dalle autorità cittadine. Nel pomeriggio, partita celebrativa tra Biellese Tricolore e Biellese Vecchie Glorie allo stadio Pozzo e deposizione di fiori alla stele commemorativa "Centenario della Biellese in serie A sul campo Rivetti", in via Carso.