Alert System, a Borriana interrogazione di Fratelli d'Italia

Alert System è un importante strumento di comunicazione, anche tramite messaggi vocali, con il quale le amministrazioni comunali informano i cittadini, anche tramite messaggi vocali, in casi allerta meteo, chiusura di strade e scuole, situazioni di pericolo.

A Borriana, Fratelli d'Italia, gruppo di minoranza in consiglio comunale formato da Salvatore Tedesco, Giuseppe Birocco e Marcello Pietrantonio, ha presentato interrogazione a sindaco ed assessore competente, richiedendo risposta scritta e orale, per chiedere se l'amministrazione ha preso in considerazione questo sistema in modo da dare alla cittadinanza informazioni tempestive di pubblica utilità al fine di ridurre i rischi e i disagi dei cittadini.