Anche se non dobbiamo fare il trasloco della vita e abbiamo affrontato ben di peggio in passato, ciò non vuol dire che adesso dobbiamo sobbarcarci qualunque tipo di incombenza inerente ad un trasloco di portata minore.

Capita spesso, infatti, di dover effettuare dei piccoli traslochi nelle case ma di non avere il tempo materiale di pensare a questo genere di cose. Invece di predisporre tutta una serie di organizzazione in merito, possiamo tranquillamente metterci nelle mani di una ditta che opera nel settore da molti anni e che si mette a disposizione della clientela per concludere questo tipo di lavoro al posto suo. Un trasloco è il semplice atto di cambiare domicilio, oppure cambiare indirizzo alla propria attività. In entrambi i casi ci saranno comunque degli oggetti che devono essere spostati da un punto all’altro e ciò richiede una certa organizzazione. Anche perché altrimenti si rischierebbero di perdere delle cose importanti, cosa che nessuno vuole perché tutto deve essere tenuto sotto controllo.

Le ditte di traslochi forniscono tanti servizi differenti tra loro. Il primo è sicuramente inerente al montaggio e lo smontaggio mobili. È vero che un piccolo trasloco per definizione non prevede lo spostamento di una quantità spropositata di mobilio però, sempre all’interno di questa definizione, può ricadere il trasloco di uno studente che decide di cambiare appartamento e che deve traslocare con tutta la sua stanza in una nuova casa.

A questo punto qualche mobile ci sarà, anche solo un letto con il materasso e magari la televisione, il computer o un comodino. E sebbene sia un piccolo trasloco, può essere che lo studente non abbia neanche una macchina, figuriamoci se possieda un furgone.





Qualche distinzione all’interno del settore dei traslochi.





I traslochi si suddividono in piccoli e grandi a seconda del quantitativo di oggetti da spostare e delle distanze da percorrere.

Tante persone potrebbero cambiare domicilio all’interno dello stesso comune di residenza ma tante altre no.

Oggi non è anche così strano che il trasloco sia internazionale e addirittura intercontinentale, dal momento che il mondo del lavoro è sempre più complesso. Sicuramente il servizio principale che offre una ditta che si occupa di traslochi, riguarda il trasporto delle cose ma a questa cosa possono venire aggiunti servizi aggiuntivi come abbiamo già detto.

Non solo il montaggio e smontaggio dei mobili ma anche il deposito dei mobili stesso.

In questo caso può essere utile perché le date di trasloco non coincidono tra l’entrata e l’uscita ad un determinato indirizzo. Non è assolutamente possibile avere la certezza che se operiamo da soli tutto andrà per il meglio.

Soprattutto quando le condizioni e la logistica non sono dalla nostra parte perché magari non c’è l’ascensore, oppure la zona dove abitiamo è difficilmente accessibile con i mezzi di trasporto. Ogni ostacolo che si trova davanti alla strada un esperto dei traslochi è possibile che lo superi con più facilità di chiunque altro, proprio perché a livello quotidiano si trova in circostanze analoghe e ha sperimentato tutta una serie di soluzioni che poi puoi rispolverare maniera efficace a seconda delle circostanze.