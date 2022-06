Oltre 2mila persone a Cerrione per lo Schiuma Party (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Si conferma un autentico successo l’Events Villagge di Cerrione, la serie di eventi in scena da qualche settimana per festeggiare al meglio l’inizio dell’estate. Ieri sera, 24 giugno, oltre 2mila persone erano presenti in piazza per l’attesissimo e divertentissimo Schiuma Party.

Poco prima, si erano tenute le premiazioni del Palio delle Contrade: vincitori Canton Cortazza per i bimbi, San Benedetto per gli adulti. Da questa mattina, invece, 16 squadre stanno prendendo parte alla sesta edizione del Water Volley mentre stasera, dalle 18, salirà sul palco la musica al sax. Dopo le 22, sarà il turno della musica anni ’80 e ’90.