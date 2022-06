I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 25-26 giugno

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 25 e 26 giugno nel Biellese.

Sabato 25:

- Vergnasco, piazza Battaglione Alpini D’Aosta, torneo di water volley (pallavolo in acqua).



- Burcina, cascina Emilia, laboratorio sulla decorazione floreale organizzato da Scuola senza pareti. Ore: 10.



- Biella, giardini Zumaglini, festa per i 25 anni dello scudetto della Biellese. Ore:11.



- Donato, area Massazza (frazione Ceresito), festa di San Giovanni con pic-nic e giochi per bambini. Ore: 12:30 (pic-nic) e 15 (giochi per bambini).



- Biella, via Battistero, Fiera letteraria biellese. Ore: dalle 15 alle 22.



- Pralungo, polivalente, gara podistica “Quattro passi per Pralungo”. Ore: 17.



- Brusnengo, corsa delle botti e festa patronale. Ore: 20:30.



- Rosazza, parco Ottone, Notte romantica. Ore: dalle 20:45.



Domenica 26:



- Callabiana, area festa, gara di marcia alpina. Ore: 08.



- Pralungo, polivalente, Oropa trail. Ore: 08:30.



- Casapinta, Cucciapinta, gemellaggio con Parco Bau di Pray. Ore: 09:30.



- Viverone, lungo lago, mostra e mercatino. Ore: dalle 10 alle 19.



- Ronco, via Roma 14, laboratorio su lavorazione argilla. Ore: 16:30.



- Candelo, piazza Castello, Quanta bellezza (musica, moda e inclusione). Ore: 17.