Un escursione al Ponte delle Masche con la Pro Loco AQuaregna APS. La passeggiata non competitiva per adulti e bambini (di circa 2 ore) avrà luogo domenica 26 giugno, sul territorio attraversato dal torrente Quargnasca.

Il ritrovo è alle 9 davanti al Polivalente di Quaregna Cerreto, con partenza alle 9.30. Possibilità di aperitivo finale. In caso di maltempo la manifestazione non si terrà e verrà riprogrammata. Per informazioni: 329.3087406, 347.2240830 e 347.9050592.