Biella, oltre 500 persone al Sociale per il concerto benefico a favore delle famiglie ucraine FOTO

Oltre 500 persone al Teatro Sociale Villani di Bielle per il concerto benefico “Refugee” dei Gen Rosso a favore delle famiglie ucraine. L’evento, andato in scena ieri sera, 24 giugno, è inserito nelle giornate mondiali per la famiglia, volute da papa Francesco, a cui la Diocesi di Biella ha aderito.