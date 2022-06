Tir si ribalta all'ingresso dell'A4, due persone in ospedale

Vigili del Fuoco e Polizia all'ingresso dell'A4, nel comune di Greggio, per un tir che si è rovesciato sul fianco per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 25 giugno.

Una volta sul posto, le squadre hanno prestato i primi soccorsi ai tre occupanti, nel frattempo usciti in maniera autonoma dal mezzo pesante. In seguito, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e due persone sono state trasportate all'ospedale più vicino in codice giallo. Le operazioni di recupero del mezzo sono tutt'ora in corso.