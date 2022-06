Tragedia a Graglia, 82enne cade dalla scala e muore sul colpo

Perde l'equilibrio mentre sta scendendo da una scala e muore sul colpo. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, 25 giugno, in un cascinale di Graglia: a perdere la vita un uomo di circa 82 anni.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, l'anziano era andato nel sottotetto per recuperare del materiale quando, per cause da accertare, è scivolato dalla scala ed è precipitato a terra da un'altezza di quasi tre metri. Nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. Con lui, si trovavano alcuni parenti che hanno subito dato l'allarme.

Sul posto, oltre al Soccorso Alpino e all'elisoccorso, si sono portati anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi affidata ai familiari.