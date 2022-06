Foto di D. Finatti per newsbiella.it

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco fa, in via per Massazza, nel comune di Salussola: coinvolti un furgone e un motociclista. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, un biellese di 49 anni che, a causa dell’impatto, avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.

Sul posto i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia, per la prima assistenza e il trasporto sull’elisoccorso in direzione del Cto di Torino.