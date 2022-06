Incidente a Cossato tra auto e bici, grosso spavento per i due giovani coinvolti (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Cossato per un incidente stradale che ha visto coinvolti due giovani. Stando alle informazioni raccolte, si sono scontrati un'auto condotta da un 19enne e una bici con a bordo un bambino di 10 anni. Entrambi non sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.