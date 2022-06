Campiglia Cervo, nella notte pianta cade sulla strada: in azione Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Una pianta di medie dimensioni è caduta sul sedime stradale impedendo il transito dei veicoli. Il fatto è accaduto stanotte, intorno alla mezzanotte, in frazione Fucina, nel comune di Campiglia Cervo: a lanciare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno proceduto al taglio dell’albero e alla messa in sicurezza della zona interessata per quasi tre ore di intervento.