Chiavazza in festa per San Quirico con il concerto estivo della Fanfara Alpina Valle Elvo (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Chiavazza in festa per San Quirico. Come tutti gli anni, si è tenuto ieri sera, 24 giugno, il tradizionale concerto estivo con la Fanfara Alpina Valle Elvo, diretta dal Maestro Massimo Pellicioli. A partecipare alla suggestiva serata, organizzata in piazza, all’esterno della chiesa parrocchiale, anche i cantanti Max Gillo e Sara Ramella.