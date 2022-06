Camera di Commercio, formazione e orientamento

Riflettori accesi sulla maturità: si stanno svolgendo in questi giorni le prove conclusive per gli studenti della scuola secondaria superiore che, una volta superato l’esame di Stato, potranno intraprendere un nuovo percorso di studio o lavoro. Per aiutare i giovani in questo passaggio la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha realizzato diverse iniziative di formazione e orientamento, coinvolgendo nell’anno scolastico appena concluso circa 1.100 studenti delle scuole di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

Cybersecurity, privacy, sostenibilità e competenze “green” sono stati i temi al centro dei moduli formativi realizzati con il supporto di Città Studi Spa in nove istituti scolastici. Gli studenti hanno potuto cimentarsi anche in laboratori sulla creazione d’impresa, mettendo alla prova le proprie attitudini imprenditoriali e realizzando dei progetti di business, con una predilezione per gli ambiti della tecnologia, sostenibilità e socialità. Per approfondire le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica sono stati inoltre realizzati dei laboratori di robotica in collaborazione con COMAU, che hanno consentito a oltre 80 studenti di toccare con mano le funzionalità del braccio robotico educativo e.DO e del suo simulatore virtuale, e.DO Cube.

Le scuole del territorio hanno potuto contare anche sui 2 robot didattici e.DO e i 36 kit LEGO® EDUCATION per l’apprendimento ludico nelle discipline STEM acquistati negli anni scorsi dalla Camera di Commercio e messi a disposizione degli istituti scolastici in comodato gratuito. Non sono mancate iniziative dedicate specificatamente agli insegnanti, con un percorso sull’imprenditorialità e un servizio di tutoraggio personalizzato realizzati da Vedogiovane, sulla base della metodologia sviluppata da SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, e finalizzati a rendere i docenti in grado di formare a loro volta i ragazzi su questo tema, assicurando così il più ampio coinvolgimento possibile degli studenti.

«L’imprenditorialità rappresenta una delle otto competenze chiave indicate dall’Unione Europa come necessarie per lo sviluppo della persona e per l’occupabilità» sottolinea Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Allenare quest’attitudine è dunque fondamentale, ma per farlo occorre integrare i percorsi scolastici con attività complementari: una delle maggiori lacune del mercato del lavoro è che i giovani in uscita dalla scuola spesso non possiedono le competenze ricercate dalle imprese, divario accentuato dalla velocità di sviluppo di nuove tecnologie che il sistema scolastico fatica a intercettare. La vera sfida comincia dopo gli esami e per vincerla occorre prepararsi già sui banchi di scuola: per questo la Camera di Commercio offre alle scuole un supporto costante, aiutando da un lato i giovani a confrontarsi con temi di attualità e interesse e a maturare scelte proficue e consapevoli per il proprio futuro e, dall’altro, le imprese, in modo che possano trovare profili in linea con le nuove attività lavorative».

Le iniziative per la formazione e l’orientamento sono state realizzate grazie al progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “TransForm - TransFormAzione e impreditorialià aperta”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana, e al Fondo Perequativo 2019-2020. Tra le varie azioni rientra anche la guida per l’orientamento in uscita dalla scuola media “Fai La Scelta Giusta”, realizzata con il supporto dei dati Excelsior e personalizzata per ciascuna delle quattro province del territorio. La pubblicazione, presentata a studenti e famiglie nel corso di otto incontri, è scaricabile sul sito camerale wwww.pno.camcom.it (sezione Scuola, giovani e lavoro).