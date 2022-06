Buona la prima a Crocemosso, 400 persone alla Festa della Birra

Grande entusiasmo a Crocemosso per la tradizionale Festa della Birra, tornata in grande stile a Valdilana, dopo due anni di stop forzato per l’emergenza pandemica.

400 persone si sono date appuntamento ieri sera, 24 giugno, per la prima di tre serate in programma, in compagnia di buona musica, cibo delizioso e 8 varianti di birra, così da accontentare ogni palato. “Siamo molto soddisfatti – sottolinea la Pro Loco di Crocemosso – Tutto si è svolto nel migliore dei modi. Anche stasera si registra il tutto esaurito ma c’è sempre posto per chi vuole assaporare una birra in compagnia”.

Stasera, oltre alla classica grigliata di inizio estate, sarà di scena il grande Rock, interpretato dagli After 11: un omaggio alle grandi rock band del passato. Domani, invece, tornerà sul palco il “Quartetto Elastico”, complesso musicale capace di far ballare chiunque a colpi di funk, rock e un repertorio che spazia da James Brown, a Stevie Wonder e ai leggendari Led Zeppelin.