Allenarsi con un Personal trainer qualificato significa avere un professionista in grado di consigliare l’attività fisica più idonea per i propri obiettivi, non solo, grazie al personal training si riesce a mantenere alta la motivazione e a seguire l’allenamento con più costanza. non è un caso che sempre più palestre offrano soluzioni di personal training per andare incontro alle esigenze di tutti: c’è chi si vuole allenare per una maratona, chi vuole dimagrire in fretta, chi vuole migliorare le proprie performance sportive ecco quali sono i vantaggi più importanti di allenarsi con un personal trainer. raggiungi i risultati quante volte ci alleniamo senza ottenere i risultati sperati? a volte, nonostante la nostra buona volontà, il problema è che non stiamo facendo gli esercizi giusti.

meglio l’allenamento cardio o quello per aumentare la forza? meglio la corsa o la camminata veloce? il personal trainer ci darà la risposta più giusta sulla base dei nostri obiettivi. ottimizzi i tempi un personal trainer qualificato è in grado di impostare l’allenamento giusto per raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile, gestendo nel modo corretto serie, ripetizioni e pause. non ti annoi molte persone non amano la palestra perché hanno paura di annoiarsi ripetendo sempre gli stessi esercizi.

un personal trainer ti permette invece di variare spesso l’allenamento, anche lavorando sugli stessi muscoli. propone esercizi innovativi non solo con le consuete macchine, ma anche con kettleball, gym ball e altri attrezzi meno conosciuti. fai esercizi su misura il programma di allenamento viene studiato in base alle tue caratteristiche, alle tue richieste e al tuo stile di vita. tu definisci l’obiettivo, il personal trainer ti aiuta a raggiungerlo. ti alleni in sicurezza un bravo personal trainer conosce il suo cliente, i suoi punti di forza e le sue debolezze. potrà pensare quindi a un programma di allenamento che prevenga qualsiasi tipo di problema durante e dopo l’allenamento. se hai deciso di rimetterti in forma oppure sei stanco di vagare in sala pesi senza sapere cosa fare, ecco la soluzione in questo articolo il ruolo del personal trainer in pochi anni si è profondamente trasformato.

inizialmente veniva classificato come allenatore personale di attori e vip che non potevano frequentare palestre per eccesso di notorietà e bisogno di privacy. nel giro di pochi anni il personal trainer entra nelle palestre come un servizio di alta qualità ed accessibile a tutti.chi è il personal trainer il personal trainer è una figura professionale altamente qualificata in grado di seguire passo dopo passo il percorso di un cliente, e di creare obiettivi credibili e raggiungibili in relazione alle esigenze ed alle eventuali patologie diagnosticate, creando un vero e proprio percorso benessere. prima di affidarsi ad un personal trainer, accertarsi del titolo di studio, deve trattarsi preferibilmente di un laureato in scienze motorie, specializzato nelle disciplina di riferimento (ad esempio pilates, posturale, allenamento funzionale, etc.).

gli esperti consigliano di diffidare di chi non vanta alcun titolo specifico e si ammanta solo di anni di pratica: la pratica non può sostituire le cognizioni fondamentali a salvaguardia della salute e di un corretto operare. quali sono i vantaggi di avere un personal trainer allenarsi con un personal trainer vuol dire: motivazione durante gli allenamenti raggiungere i propri obiettivi di forma fisica e benessere con allenamenti mirati ridurre al minimo le perdite di tempo massimizzando i risultati qualità nell’esecuzione degli esercizi ed essere informati sul motivo dell’esecuzione di un determinato esercizio e sui muscoli coinvolti.