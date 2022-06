Dai 10000 passi di Castelletto Cervo una donazione al Progetto Bambini

È stata di 400 euro la donazione che lo staff della camminata sul percorso dei 10000 passi di Castelletto Cervo ha consegnato al Fondo Edo Tempia. L’offerta sarà destinata al Progetto Bambini, l’insieme di programmi e iniziative che l’associazione punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro organizza per restare accanto ai più piccoli tra i pazienti oncologici e ai loro familiari.

L’iniziativa è andata in scena domenica 22 maggio ed è stata una delle tappe dei percorsi studiati anche con l’aiuto dell’Asl nella natura tra Baraggia e Bramaterra, con l’obiettivo di fare attività fisica e guardare da vicino angoli belli e poco noti del Biellese. In 120 si sono dati appuntamento al monastero cluniacense, luogo di partenza e arrivo della manifestazione. I proventi delle quote di iscrizione sono stati divisi a metà per essere devoluti parte al Fondo Edo Tempia e parte a Casa Ruth, struttura della Comunità Giovanni XXIII.

A consegnare la donazione sono state Antonia Bellocchio, “coach” delle camminate per Castelletto Cervo, e Maria Cristina Bisco che ha contribuito a curare l’organizzazione della giornata anche nel suo ruolo di consigliera comunale.