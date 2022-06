Piedicavallo: Croce Rossa e Comune mobilitati per esercitazione su alluvione. Oggi la seconda giornata - Foto Catia Ciccarelli

E' entrata nel vivo l'esercitazione di protezione civile fortemente voluta dalla Croce Rossa di Biella unitamente al sindaco di Piedicavallo, Carlo Rosazza Prin.

All'esercitazione hanno preso parte un gruppo di volontari della Croce Rossa Croata, interessati ad apprendere le modalità di intervento messe in campo sul nostro territorio.

Dopo l'allerta lanciata dal Sindaco, gli operatori della Croce Rossa in seguito ad una valutazione sul posto, hanno istituito un Posto di Comando Avanzato, per coordinare tutte le operazioni richieste dal Centro Operativo Comunale.

Domattina, domenica 26 giugno verrà svolta l’attività di censimento esigenze della popolazione presso le loro abitazioni, focalizzando l’attenzione su tutte le abitazioni di Piedicavallo e Montesinaro.

Nel pomeriggio, gli operatori della Croce Rossa SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali), interverranno per un soccorso e recupero in zona impervia, attività che verrà coadiuvata dall’impiego dei piloti di Droni U.A.S. della Croce Rossa Iitaliana i quali si occuperanno della fase di ricerca. Saranno circa 50 gli operatori CRI coinvolti oltre al personale del Comune di Piedicavallo e alle varie risorse materiali (mezzi e attrezzature) che verranno messe in campo.

