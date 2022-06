Vigliano, in arrivo il 12° Circuito del salamino

Sarà una manifestazione podistica ludico-motoria, senza classifica, quella in svolgimento a Vigliano Biellese, organizzata dalla Podistica Vigliano. Il 12° “Circuito del salamino” avrà il ritrovo alle ore 18, presso la sede degli Alpini in via Alpini d’Italia, mentre la partenza avverrà alle ore 19.



La manifestazione è aperta a tutti e i partecipanti percorreranno un tratto di 2 km da ripetere tre volte, per un totale di 6. Per maggiori info: 349.1023364; 328.7867041.