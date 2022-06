Pralungo, previsto bel tempo per la “Quat pass” di domani, VIDEO

A Pralungo è tutto pronto per la quinta edizione della podistica non competitiva del “Quat pass për Pralungh”, che si svolgerà domani, 25 giugno.

La corsa, in partenza alle ore 18:00 con ritrovo alle 17:00, attraverserà le vie di Pralungo con un percorso misto tra strada e fuori strada, di 6 km e un percorso di 1 km per i bambini fino ai 12 anni, per loro la partenza sarà alle ore di 19:00, con ritrovo alle 18:00.