Gli atleti degli Special Olympics ricevuti in Prefettura, FOTO

Nel pomeriggio di ieri, 23 giugno 2022, presso la Prefettura di Biella, sono stati ricevuti dal Prefetto Franca Tancredi gli atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ASAD Biella e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PHB (Polisportiva Handicap Biellese), che ha desiderato congratularsi dei risultati raggiunti in occasione dei XXXVII Giochi Nazionali Special Olympics che si sono svolti a Torino dal 4 al 9 giugno scorso.

Presenti anche i vertici delle locali Forze dell’Ordine unitamente ad alcuni atleti delle “Fiamme Oro”, del “Centro Sportivo Carabinieri”, dei “Gruppi Sportivi Fiamme Gialle” e delle “Fiamme Rosse”, che hanno raccontato la loro esperienza da sportivi e campioni. “Un vincitore è un sognatore che non si è arreso”. Con questa frase di Nelson Mandela il Prefetto ha salutato i presenti, frase anche incisa sulle targhe che ha consegnato agli atleti appartenenti alle due associazioni sportive dilettantistiche.

Il Direttore Regionale degli “Special Olympics”, Carlo Cremonte, ha sottolineato la gioia di aver potuto celebrare i risultati ottenuti dagli atleti ASAD Biella e PHB: è stata un’occasione anche per ringraziare i tecnici che li hanno allenati e seguiti durante le gare in maniera impeccabile e le loro famiglie che hanno potuto constatare i risultati del percorso fatto dopo due anni di pandemia che ha bloccato le attività.

“E’ la prima volta che partecipiamo ad una celebrazione in una sede così prestigiosa e ne approfitto per ringraziare il Prefetto di Biella, Franca Tancredi, per averci invitato presso la sede operativa del Governo sul territorio, è per noi un grande onore”.