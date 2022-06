Callabiana, marcia alpina di regolarità: al via 4° prova del campionato regionale

Domenica 26 giugno a Callabiana, andrà in scena la 4° prova di campionato regionale piemontese di marcia alpina di regolarità, organizzatrice la Pietro Micca Biella, riservata agli atleti iscritti al campionato nelle categorie Open unica, Ragazzi, Base e Promozionale.

Il ritrovo alle ore 7,30 presso l’area feste di Callabiana, la partenza del primo concorrente alle ore 8,30.

Per le iscrizioni alla gara e al pranzo entro giovedì 23 giugno all’indirizzo E-mail: cronogarebiellese@gmail.com.

Per i non tesserati è obbligatorio dare all’atto dell’iscrizione nome e cognome con il codice fiscale per l’assicurazione.

Al termine della gara una ricca premiazione con l’assegnazione al primo classificato nella categoria Open di una medaglia d’oro in ricordo di Pivotto Severino; a tutti i partecipanti un pacco gara composta da prodotti alimentari. Per informazioni: Pivotto Flaviano cell:3282142651.