Biella Chiavazza, Corsa della Bertamelina per 180 partecipanti, FOTO e VIDEO

I corridori, partiti alle 19:30 davanti al Teatro di via Firenze 3, hanno ritrovato un bellissimo percorso che andava da Chiavazza a Pavignano attraverso la “Bertamelina”, per poi salire ancora e scendere attraverso i boschi sulla strada per Ronco. Da qui, con un caratteristico passaggio all’interno di una proprietà privata, si proseguiva tra alcuni caratteristici borghi di Chiavazza per poi tornare dopo 6 km all’arrivo di via Firenze.