A Veglio si corre nella nona edizione della “Su e già par an Vei”

Nel corso della festa patronale di San Giovanni e della Festa della birra che si svolgerà a Veglio nel weekend, la Pro Loco organizza una manifestazione podistica non competitiva su un percorso di 6 km tra asfalto e sterrato. Le iscrizioni alla nona edizione “Su e già par an Vei” partiranno alle ore 18:30, presso il polivalente Bernardo Seletto dove avverrà anche la partenza delle ore 19:30.



Per informazioni: 347.7936745 (Nicola) o 334.5454713 (Jacopo).