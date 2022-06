Fotogruppo Riflessi, "Appunti di Viaggio" a Gaglianico

Sandro FIlippi con “Cartoline dal Cielo”, Franca Mosca con “Provenza -Body Painting”, Anna Valz Gen con “Primavera”, Marco Signoretto con “Sogno vissuto. Capo Horn”, Ferruccio Zanore con “Riso amaro”, Raffaele Filippi con “Ritratti nella Battaglia - Il punto di vista della formica che balla il tango”, Pietro Giusio con “Sotto il sole di Praga - Fatti portare dal vento”, Franco Lacchia con “Hong Kong-Islanda”, Dario Mezzo con “Figli dell'Africa, figli del mondo”, Maria Grazia Schiapparelli con “Quando ancora nevicava Borgogna”, Pietro Monteleone con “Time laps Donna".

Questi gli autori di "Appunti di Viaggio", la proiezione collettiva di audiovisivi organizzata questa sera, venerdì 24 giugno, da Fotogruppo Riflessi all'Auditorium Gaglianico, serata conclusiva delle tre con cui l’associazione ha ripreso l’attività.

Auditorium che ha ospitato anche la serata di Fotogruppo Riflessi di venerdì 17 giugno, in cui Gianpaolo Cerruti ha mostrato e commentato il reportage fotografico del suo viaggio in Dancalia, regione dell'Etiopia di elevato interesse geologico, a febbraio-marzo 2020.

La Dancalia, più precisamente il triangolo Afar, è una regione non facile da raggiungere, in cui si trovano molti vulcani, uno dei quali, l'Erta Ale è tuttora attivo. Il viaggio è stato di interesse anche antropologico perché, grazie alla visita di parecchie regioni abitate da etnie diverse, e in particolare della città di Harar, è stato possibile vedere da vicino come vivono gli abitanti di quella zona