Vigliano: Salta il guard rail e cade nella scarpata in superstrada

Auto fuori strada lungo la super nel pomeriggio di oggi 24 giugno intorno alle 14,20, poco prima dello svincolo per l'uscita di Vigliano in direzione Cossato.

Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire in maniera autonoma dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto e i Carabinieri per i rilievi del caso e per la viabilità.

Sul posto anche il 118 per le cure mediche del caso.

L'incidente non ha coinvolto altre autovetture, ancora da accertare le cause.