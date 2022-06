Valdengo auto contro moto, motociclista in ospedale

E' successo oggi 24 giugno intorno alle 12 a Valdengo, in via Quintino Sella: un'auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso dal 118.

Sul posto c'è al momento la Polizia per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente.