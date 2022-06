Graglia, anziana si allontana dalla casa di risposo, ritrovata a Oropa. Sta bene

Come ogni giorno, ieri giovedì 23 giugno un'anziana si è allontanata dalla casa di risposo dove è ospite a Graglia alle 8 del mattino per la sua passeggiata, ma non vedendola tornare gli operatori si sono preoccupati e hanno allertato le forze dell'ordine e i famigliari.

Sono immediatamente scattate le ricerche, e ai famigliari è stato chiesto loro se sapessero se la donna avesse manifestato la volontà di recarsi in qualche luogo in particolare.

A quella domanda i parenti si sono ricordati del desiderio dell'ottantenne più volte espresso di andare a Oropa, dove si sono dunque concentrate le ricerche anche da parte dei Carabinieri, e dove la donna è stata trovata in perfette condizioni di salute intorno alle 12.