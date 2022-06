Biella, "Cose mai viste a Palazzo La Marmora"

Palazzo La Marmora è visitabile dal 25 giugno al 25 settembre sabato e domenica dalle 15 alle 19.



In agosto aperto anche tutti i giovedì e venerdì e il lunedì di Ferragosto dalle 15 alle 19.



VISITE GUIDATE della durata di 50 minuti: visita di tutto il palazzo con guida professionale oppure ogni domenica alle ore 17 con il proprietario.



VISITE NON GUIDATE: visite di singole aree 1) giardino storico 2) sale affrescate 1600 al piano terreno 3) torre rettangolare 4) Sala del Galliari e Grande Galleria al primo piano [in alcune date]



TARIFFE VISITE GUIDATE - € 10,00 visita guidata dell’intera Casa Museo con guida professionale - € 15,00 visita dell’intera Casa Museo con la guida di Francesco Alberti La Marmora ogni domenica ore 17.



TARIFFE VISITE NON GUIDATE € 3,00 Giardino storico € 3,00 Torre rettangolare Combinata 1 € 5,00 Giardino storico & Torre rettangolare € 5,00 Piano terreno sale affreschate 1600 Combinata 2 € 8,00 Piano terreno sale affreschate 1600 + giardino storico + torre rettangolare € 5,00 Primo piano Sala Galliari e Grande Galleria Combinata 3 € 8,00 Primo piano Sala Galliari e Grande Galleria + giardino storico + torre rettangolare.



Ingresso gratuito sotto i 12 anni e per gli abitanti del borgo del Piazzo. Abbonamento Piemonte Musei temporaneamente non attivo. Verificare sempre sul sito e su facebook i dettagli di orari e modalità di visita per eventuali variazioni. Per organizzare visite al di fuori degli orari di apertura dovrete prenotate scrivendo a info@palazzolamarmora.it



"Di secolo in secolo protagonisti nella storia” un nuovo concept visuale

A Palazzo La Marmora un nuovo concept visuale: un nastro rosso si snoda dal 1400 al 1900 e per ognuno di questi sei secoli sono raffigurati personaggi che hanno abitato il palazzo con brevi note su ciascuno di essi. Abbiamo messo in primo piano le persone che si sono succedute, una generazione dopo l’altra, fino a oggi, mentre le informazioni di storia dell'architettura e di storia dell’arte verranno spiegate man mano che si percorre il palazzo. Questo nuovo approccio offre al pubblico la chiave per percepire la specificità di una Dimora Storica. Vuol dire ai visitatori: “venite a vedere e a passare del tempo” in luoghi che conservano il calco dei passi di chi vi ha vissuto e a “vedere” le trasformazioni come a teatro si vede il dipanarsi di una scena dopo l’altra.



La Grande Galleria al primo piano

Con l’apertura della Grande Galleria, per la prima volta tutto l’asse del primo piano sarà percorribile nella sua originaria unità: una successione di sale, che dal salone affrescato dai fratelli Galliari attraversa longitudinalmente il palazzo per 54 metri in linea. La Grande Galleria è un salone di 16 metri di lunghezza scandita da sei grandi finestre sul giardino che si conclude in testa con un balcone con vista su Biella: si tratta di uno spazio realizzato nel 1700 per esporre la collezione dei dipinti che fu rimodellato intorno al 1870. L'allestimento realizzato oggi restituisce in parte l'aspetto che questo spazio aveva fino al 1945.



Al primo piano nella sala del biliardo che precede la Grande Galleria la mostra “Due re e quattro generali per l’Unità d’Italia”

In casa La Marmora non poteva essere trascurata la vicenda dei quattro fratelli generali: abbiamo allestito una sala con dipinti, cimeli, documenti, libri e pannelli esplicativi dove viene narrata l'epopea dei quattro fratelli Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso La Marmora che con diversi percorsi hanno fatto della carriera militare una missione per contribuire alla unificazione del paese. Si tratta di una storia ricca di vitalità umana e di grandi sfide, in cui emerge il legame secolare e diretto con casa Savoia.