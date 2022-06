Valsesia nuova area interna, Chiorino: "Sinergico lavoro di squadra"

"Grazie ad un importante e sinergico lavoro di confronto sono in arrivo importanti risorse destinate al territorio biellese che permetteranno di tradurre le parole in interventi concreti, coinvolgendo i comuni di Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Portula, Pray, Sostegno, Valdilana, Villa del bosco. Per anni il Governo non si è mai interessato alle aree interne, favorendo implicitamente lo spopolamento dei territori. Con questa strategia di attenzione e sinergia messa in atto dalla Giunta vogliamo invertire la rotta per mantenere e potenziare i servizi sui territori affinché non vengano più intesi come marginali, ma anzi possano diventare un riferimento per incentivare le imprese ad investire e creare una nuova economia territoriale e anche occupazione". Lo dichiara l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Chiorino