A Sordevolo la doppia mostra di Bruno Beccaro e Massimo Premoli

Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli

dal 18 giugno al 25 settembre 2022

orari: venerdì e sabato 17.30 / 21.30 – domenica 14.00 / 18.00

Palestra della Scuola Comunale

Via C. Vercellone 1

13817 Sordevolo – Biella

Bruno Beccaro - La passione dell’anima

Questo è l’Uomo, un insieme di particelle in grado di pensare e di percepire, di amare e odiare, di avere paura e desiderare, che capisce le sensazioni visive e uditive, di gioia, conforto e dolore, e di immaginare! guidato da una voce interiore: la coscienza.

La trascrizione delle immagini interiori, così è la pittura, è un «velo» dipinto dal flusso che dalla realtà va allo sguardo.

Uno sguardo mediato dalla mente dove i colori hanno il potere dei sentimenti, le sfumature adducono al linguaggio poetico e gli uccelli volano oltre i nostri sensi, in una luce di libertà.

«La trama nascosta è più forte di quella manifesta» (Eraclito); questo tessuto è l’ombra di sé nascosta negli anfratti e nelle pieghe, è la nostra interiorità, la nostra armonia che parla con un linguaggio differente, musicale e poetico.

Massimo Premoli - Copiare il vero, inventare il vero

Una fotografia non manipolata è una copia del vero: tutti i lavori esposti hanno come punto di partenza una fotografia a colori, quindi la raffigurazione di una verità. Mentre la fotografia costituisce l’unico frammento di verità oggettiva di ogni opera, il disegno realizzato intorno alla fotografia prende vita da un mondo personale e onirico che inventa un nuovo vero, rielaborando gli elementi non inquadrati dalla fotografia.

Con il termine foto-disegno, l’autore intende un disegno a matite colorate che include un elemento fotografico. I lavori esposti, che hanno come punto di partenza una o più fotografie di elementi architettonici, fanno sì che fotografia e disegno si compenetrino fino a diventare un tutt’uno che costituisce l’esito finale della ricerca e, per lo spettatore, la chiave di accesso a un mondo di là dalle apparenze.